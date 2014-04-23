600 جندي أميركي إلى شرق أوروبا لدعم الحلفاء

قالت وزارة الدفاع الأميركية الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترسل نحو 600 جندي إلى بولندا ودول البلطيق الثلاث لتدريبات مشاة في إحدى أبرز الخطوات حتى الآن لطمأنة أعضاء بحلف شمال الأطلسي بعد ضم روسيا لمنطقة القرم.

وسيتم إرسال مجموعات من 150 جنديا إلى كل من بولندا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا في نوبات تدريب لمدة شهر في كل بلد فيما وصفته الوزارة بأنه "وجود تناوبي متكرر" لا يصل إلى حد تمركز دائم لقوات.

وقال الأميرال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة إن نشر القوات يبعث برسالة قوية لأعضاء الحلف بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف بعد الأحداث في أوكرانيا.

وأضاف "إذا كانت هناك من رسالة إلى موسكو فهي أننا نأخذ التزاماتنا تجاه قارة أوروبا بجدية شديدة" وترك الباب مفتوحا أمام احتمال امتداد التدريبات من العام الحالي إلى العام القادم.

وأوضحت الولايات المتحدة وحلف الأطلسي أنهما لن يتدخلا عسكريا في أوكرانيا التي لا تنتمي إلى الحلف برغم ضم روسيا منطقة القرم الأوكرانية وحشدها قوات على حدود أوكرانيا.

ويركزان بدلا من ذلك على تعزيز وجودهما مؤقتا في شرق أوروبا في مسعى لطمأنة حلفاء مثل الجمهوريات السوفيتية سابقا في منطقة البلطيق بأن الحلف سيتولى حمايتها إذا تعرضت لعدوان روسي.



