البحرين: عودة السفراء إلى قطر مرتبطة بتنفيذ الاتفاق

رهن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى قطر بنجاح الدوحة في تطبيق بنود اتفاق الرياض.

وقال وزير الخارجية، خلال افتتاح مؤتمر أمن دول التعاون أمس الأربعاء، إن "مسألة الحديث عن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة مرتبطة بتطبيق اشتراطات مؤتمر الرياض، حيث تم منح الدوحة فترة زمنية لتطبيقها"، مؤكداً أن "الاجتماعات جارية الآن في الرياض ونأمل النجاح لهم".

وأضاف أنه "تم وضع شروط للدوحة من خلال اتفاقية واضحة في الرياض للالتزام بها، ووقعها القادة قبل فترة بهدف تطبيقها وحتى الآن لم نصل لذلك".

وأشار وزير الخارجية إلى أن "دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي موضوع يهدد أمن المنطقة سواء كان تهديداً خارجياً أو داخلياً".

وأوضح أنه "تم التوصل إلى صيغة للمصالحة ومن خلال برنامج عمل، والمسألة انطلقت في الرياض والجميع بانتظار النتائج"، مشيراً إلى أن أي حديث عن "وقت زمني" مرتبط بتطور العملية.

وأشار الشيخ خالد آل خليفة إلى أن "حديث الأمير تركي الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية حول التدخل الإيراني صحيح، حيث تتطلع دول مجلس التعاون إلى أن تغير إيران سياستها الحالية، والتي لا تخدم مصالح دول المجلس أو علاقاتها مع طهران"، مؤكداً أن "دول الخليج تسعى للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح أي خلاف عن المنطقة، ولكن يهمها في الوقت ذاته الأمن الإقليمي".

وأوضح أن "قضايا مؤتمر الأمن الخليجي مهمة، حيث تنطلق أهميته من كون المشاركين هم من أهل المنطقة أنفسهم، والقضايا المطروحة سواء السياسية أو المتعلقة بالأمن العسكري والمعيشي والاجتماعي"، معرباً عن أمله في أن "يخرج المؤتمر بحلول واقعية".