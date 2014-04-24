تغييرات بجيش جنوب السودان بعد الهزائم أمام المتمردين

أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير، أمس الأربعاء، الجنرال جيمس هوتماي من منصبه كرئيس لأركان جيش جنوب السودان، كما جاء في مرسوم تُلي مساء الأربعاء عبر التلفزيون الوطني.

ولم يقدم أي سبب رسمي لقرار عزل الجنرال هوتماي، إلا أن بعض المصادر أشارت إلى الهزائم الأخيرة للجيش في شمال البلاد في مواجهة قوات التمرد الذي بدأ في منتصف ديسمبر الماضي بقيادة النائب السابق للرئيس رياك مشار.

والجنرال هوتماي، وهو من قبيلة النوير التي يتحدر منها مشار، استبدل بالجنرال بول مالونغ الذي كان يتولى حتى الآن قيادة القوات الحكومية في ولاية جونغلي الشرقية، وهي الأوسع في البلاد.

والجنرال مالونغ، وهو من جهة أخرى حاكم ولاية بحر الغزال في الشمال، مثل الرئيس كير من قبيلة الدينكا، ويتحدر من منطقة بحر الغزال نفسها مثل رئيس الدولة.

وأقال سلفا كير أيضاً رئيس أجهزة الاستخبارات الوطنية، الجنرال ماش بول، وعين مكانه الجنرال ماريال نور جوك.

وفقد جيش جنوب السودان في منتصف أبريل مدينة بنتيو، عاصمة ولاية الوحدة النفطية، وهي منطقة استراتيجية في شمال البلاد، في إطار هجوم للمتمردين استهدف الاستيلاء على أبرز آبار النفط التي كانت تؤمن قبل اندلاع النزاع 98% من عائدات الدولة الفتية.