روسيا تتهم واشنطن وأوروبا بتدبير ثورة في أوكرانيا

اتهمت روسيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالسعي لتدبير ثورة في أوكرانيا، واستخدام كييف "أداة في اللعبة الجيوسياسية" ضد روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في معهد العلاقات الدولية: "في أوكرانيا حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تدبير "ثورة ملونة" جديدة، عملية تغيير نظام مخالفة للدستور".

وتطلق روسيا تعبير "ثورة ملونة" على عمليات تغيير النظام، مثل "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا في 2004، و"ثورة الورد" في جورجيا في 2003، واتهمت الغرب بالوقوف خلفهما.

وأضاف لافروف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية، "قلة من المحللين الجديين يشكون في أن الأمر لا يتعلق بمصير أوكرانيا، بل إنها استخدمت بكل بساطة ولا تزال تستخدم أداة في اللعبة الجيوسياسية التي تستهدف روسيا".

وتابع لافروف "إن شركاءنا الغربيين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، يحاولون اتخاذ موقف المنتصرين في الحرب الباردة، والتصرف كأنه من الممكن عدم أخذ روسيا في الاعتبار في الشؤون الأوروبية، والقيام بأفعال تضر بشكل مباشر بمصالح روسيا".

وقال: "إن الغرب يواصل تطبيق سياسة الاحتواء بحق بلادنا والتي لم يتخل عنها أبدا في الواقع".

وأضاف لافروف "يكفي أن نتذكر الحملات الدعائية الهستيرية المناهضة للروس التي كانت تنشرها الولايات المتحدة وأوروبا قبل الأحداث في أوكرانيا بفترة طويلة، وكذلك الرغبة في تشويه صورة الألعاب الأولمبية في سوتشي بأي وسيلة".