طائرات حربية روسية تقترب من اسكتلندا.. ولندن تستنفر

أرسلت بريطانيا، أمس الأربعاء، مقاتلات من طراز "تايفون" لمتابعة طائرات حربية روسية لدى ابتعادها بعدما حلقت بالقرب من مجالها الجوي قبالة ساحل اسكتلندا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية لوكالة "رويترز": "كانت طائرات مجهولة تحلق قرب شمال اسكتلندا"، مشيرة إلى أن سلاح الجو الملكي البريطاني حدد هويتها في وقت لاحق على أنها روسية.

وأوضحت المتحدثة أن الطائرات الروسية "كانت تحلق في المجال الجوي الدولي طوال الوقت، ولم تدخل المجال الجوي البريطاني". وذكرت أن ثمانية حوادث مماثلة وقعت عام 2013 في بريطانيا.

ومن جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرتين روسيتين، يعتقد أنهما من طراز "توبوليف 95"، ابتعدتا عن المجال الجوي البريطاني وتوجهتا إلى المنطقة الاسكندنافية بعد أن رصدتهما الطائرات البريطانية.

ويقول خبراء دفاع إن روسيا تستخدم مثل هذه الطلعات الاستطلاعية لتذكير العالم بقوتها العسكرية، ولاختبار نظم الدفاع الجوي للدول الأخرى.