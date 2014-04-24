مقتل 3 أميركيين في هجوم على مستشفى بكابول

قتل ثلاثة أميركيين، الخميس، عندما أطلق حارس الرصاص على مستشفى في كابول تموّله جمعية خيرية أميركية في أحدث هجوم على مدنيين أجانب في أفغانستان.

وزادت الهجمات على قوات الأمن والمدنيين الأفغان والغربيين منذ بداية العام مع استعداد القوات الغربية للانسحاب من البلاد وتصويت الأفغان لاختيار رئيس جديد.

وقال مسؤول بالسفارة الأميركية في كابول: "نؤكد مقتل ثلاثة أميركيين". ولم يقدم مزيداً من التفاصيل. وذكرت وزارة الصحة الأفغانية أن أميركياً رابعاً أصيب في الهجوم.

وأعلنت الوزارة إلقاء القبض على المهاجم وهو رجل شرطة كان يعمل حارساً لمستشفى كيور. وكانت حركة طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة هذا العام، لكنها لم تعلق على هجوم اليوم. وقالت وزيرة الصحة الأفغانية ثريا دليل إن القتلى بينهم طبيب وأب وابنه كانا يزوران المستشفى.