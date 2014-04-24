"القاعدة" تسيطر على مستشفى لمعالجة جرحاها في اليمن

سيطر مسلحون من القاعدة بالقوة على مستشفى ومستوصفين في جنوب اليمن لمعالجة العشرات من جرحى التنظيم الذين أصيبوا في الغارات الأخيرة التي استهدفت مراكز للتدريب، بحسب مصادر طبية، الخميس.

واقتحم مقاتلو القاعدة، الأحد الماضي، مستشفى مدينة عزان في محافظة شبوة الجنوبية، إضافة إلى مستوصفين في بلدتين مجاورتين.

وذكرت المصادر أن أطباء من تنظيم القاعدة قاموا بمعالجة الجرحى قبل أن يغادر الجميع في اليوم التالي.

وقال طبيب من مستوصف بلدة الصعيد "لقد أجبرونا على مغادرة المستوصف مع باقي أفراد الطاقم الطبي، وأدخلوا مرضاهم".

وبحسب السلطات اليمنية، فإن 62 مسلحا من القاعدة قتلوا في سلسلة من الضربات التي نفذت في إطار عملية أميركية يمنية مشتركة ضد القاعدة نهاية الأسبوع الماضي، وذلك لمنع التنظيم من تنفيذ هجمات جديدة.

واستهدفت الضربة الأكبر معسكرا للتدريب تابعا للقاعدة يوم الأحد في منطقة جبلية في محافظة أبين، ما أسفر عن مقتل 55 شخصا، بينهم ثلاثة قادة محليين في التنظيم، وعدد من المقاتلين العرب والأجانب، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية اليمنية.

وفي أعقاب هذه الضربات، وصل مسلحو القاعدة بسيارات بيك أب إلى المؤسسات الطبية الثلاث، وأدخلوا جرحاهم، وتمت معالجتهم طوال ليلة كاملة.

وقال الطبيب "كان برفقة عناصر القاعدة عدة أطباء، بينهم عرب وأجانب".