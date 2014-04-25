أوباما: رغبة عباس في المصالحة مع حماس غير مفيدة

المصدر: سيول - فرانس برس، رويترز

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما، اليوم الجمعة، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحقيق المصالحة مع حركة حماس "غير مفيد".

وأضاف أوباما أن إدارته لن تتخلى عن جهود السلام التي يقودها وزير الخارجية جون كيري وذلك رغم إعلان إسرائيل تعليق مفاوضات السلام.

وقال أوباما إنه ما زال من مصلحة إسرائيل والفلسطينيين التوصل إلى اتفاق سلام.

وعلقت إسرائيل، الخميس، محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة مع الفلسطينيين بعد أن توصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل مفاجئ إلى اتفاق مصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وكانت المحادثات لم تحقق شيئا يذكر حتى يوم الأربعاء الماضي وقبل أن يدخلها اتفاق المصالحة بين فتح وحماس إلى مأزق.

وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى مد المحادثات إلى ما بعد موعد انتهائها المقرر في 29 أبريل.