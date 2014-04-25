خارجية ألمانيا: الوضع في أوكرانيا يصل إلى "الجنون"

أعلن وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير الجمعة في تونس، أن الوقت يضغط لوضع حد لـ"الجنون" في أوكرانيا، في إشارة إلى توتر الأوضاع في شرق هذا البلد.

وقال شتاينماير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والتونسي المنجي حامدي "ليس هناك كثير من الوقت لوضع حد لهذا الجنون"، وذلك خلال زيارة مشتركة تستغرق يومين إلى تونس.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي إنه "على روسيا احترام سيادة الدول الأخرى، كما هي متمسكة بسيادتها"، مضيفا أن "هناك تصعيدا في الجزء الشرقي من أوكرانيا"، وأن ألمانيا وفرنسا معا، تطلقان دعوة للتهدئة.

وتتهم كييف موسكو بالسعي إلى إطلاق "حرب عالمية ثالثة" عبر دعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، حيث تتزايد الحوادث بشكل يومي.

