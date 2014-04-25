رئيس الوزراء الفلسطيني يستقيل تمهيداً لحكومة وحدة

قدم رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، استقالته اليوم الجمعة، في خطوة قد تمهد الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة تم الاتفاق بشأنها بين منظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وعلقت إسرائيل، أمس الخميس، محادثات السلام مع الفلسطينيين، قائلة إنها لا تستطيع التفاوض مع إدارة تتوافق مع جماعة متشددة تتعهد بتدمير إسرائيل.

وأعلنت حركتا فتح وحماس، الأربعاء الماضي، جدولاً زمنياً لتنفيذ المصالحة يتضمن إجراء انتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأثارت الخطوة أيضاً ردود أفعال غاضبة في الإدارة الأميركية التي ترفض مشاركة حركة حماس في الحكومة الفلسطينية.