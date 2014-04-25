راكب ثمل وراء "بلبلة" خطف طائرة أسترالية في بالي



تسبب راكب ثمل على متن طائرة تابعة لشركة فيرجين الأسترالية متوجهة إلى جزيرة بالي الجمعة باطلاق انذار بتعرض الطائرة للخطف حين طرق بعنف على باب مقصورة القيادة، على ما أفادت السلطات الأندونيسية.



فبعدما أفادت الشرطة في مرحلة أولى عن تعرض الطائرة للخطف، أعلنت شركة "فيرجن" أن الإنذار الخاطئ اطلق بسبب سلوك هذا الراكب الثمل مؤكدة "أن هذه ليست عملية خطف بل سوء تفاهم".



وكانت المعلومات الأولية أفادت أن سلاح الجو الإندونيسي أجبر طائرة مخطوفة على الهبوط في جزيرة بالي الإندونيسية. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن قوات الأمن الاندونيسية اعتقلت الراكب الذي حاول اختطاف الطائرة الأسترالية. وأعلن المتحدث باسم سلاح الجو الاندونيسي، هادي تجاهجنتو في حديث لقناة "مترو تي في" التلفزيونية "بأن الطائرة من نوع بوينغ 737-800 كانت قادمة من بريزبين إلى بالي، وكانت وردتهم معلومات حول الاشتباه بخطفها".

إلى ذلك، قال مسؤول في قطاع النقل في اندونيسيا إن طيار طائرة تابعة لشركة فيرجين الأسترالية في طريقها إلى جزيرة بالي، أبلغ عن محاولة اختطاف الطائرة اليوم الجمعة بعدما حاول أحد الركاب دخول قمرة القيادة.



