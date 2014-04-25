"داعش" يتبنى تفجير تجمع انتخابي شرق بغداد

قُتل 28 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في هجوم بسيارة مفخخة وحزام ناسف استهدف، أمس الجمعة، تجمعاً انتخابياً لجماعة شيعية في بغداد، قبل أيام من الانتخابات التشريعية المرتقبة الأربعاء المقبل.

وتبنى الهجوم تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف اختصاراً بـ"داعش"، ويعد أحد أقوى التنظيمات الإسلامية السنية المتطرفة في العراق وسوريا.

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن الهجوم استهدف تجمعاً انتخابياً لكتلة "صادقون" المقربة من جماعة "عصائب أهل الحق" الشيعية في شارع القناة شرق بغداد.

وأفاد مصدر آخر في الداخلية أن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، عمار الحكيم، وزعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، كانا يحضران المهرجان الانتخابي، إلا أنه تعذر تأكيد ذلك من مصادر أخرى.

ويستعد العراق لتنظيم انتخابات تشريعية الأربعاء المقبل، رغم أعمال العنف اليومية التي حصدت أرواح أكثر من 570 شخصا منذ بداية شهر أبريل، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.