أميركا: جهودنا من أجل السلام لم تفشل

أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لا يعتبر أن جهوده من أجل التفاوض بشأن اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قد فشلت، وقالت واشنطن إنها دخلت مرحلة انتظار بشأن عملية السلام.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، جنيفر بساكي، أن هذه المرحلة انتقالية، وقالت: "لا يمكننا إجبار الطرفين على اتخاذ إجراءات لا يريدان اتخاذها، نحن في مرحلة انتظار لرؤية ما سيقرر الطرفان فعله لاحقاً".

وشدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن أي حكومة تشكل مع حماس ستكون حكومته، وستمثل سياسته، في ما يشمل الاعتراف بإسرائيل واحترام اللاعنف، والاتفاقات السابقة والتزام المشاركة في مفاوضات سلمية من أجل حل يضمن قيام دولتين.