مقتل 5 في تحطم طائرة عسكرية بريطانية في أفغانستان

قالت قوة المعاونة الأمنية الدولية (إيساف) التي يقودها حلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع البريطانية، إن خمسة من أفراد القوة قتلوا في تحطم طائرة هليكوبتر بسبب عطل فني في جنوب أفغانستان، اليوم السبت.

وأضافت القوة "مازالت إيساف تفحص الملابسات لجمع المزيد من الحقائق".

وأكد متحدث باسم حاكم إقليم قندهار الأفغاني، توريالاي ويسا، وقوع حادث التحطم قرب مدينة قندهار.

وقال المتحدث داوا خان مينابال: "تحطمت طائرة هليكوبتر تابعة لإيساف اليوم في الساعة الـ11 صباحاً، بسبب عطل فني في منطقة تخته بول، ونتيجة لهذا قتل خمسة من جنود إيساف".

وفي لندن، قالت وزارة الدفاع: "إن الطائرة بريطانية"، لكنها لم تذكر تفاصيل عن جنسيات القتلى.

وقالت الوزارة في بيان "نستطيع أن نؤكد أن طائرة بريطانية تحطمت في جنوب أفغانستان اليوم".

وأضافت "الحادث قيد التحقيق، وسيكون من غير اللائق الإدلاء بمزيد من التصريحات حتى يتم إخطار أسر (القتلى)".

وتراجعت أعداد القتلى في صفوف القوات الأجنبية في أفغانستان خلال الشهور القليلة الماضية مع بدء القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إنهاء أعمالها تدريجيا استعدادا لانسحابها بحلول نهاية العام.

ومازالت الولايات المتحدة على خلاف مع الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، الذي رفض مناشدات أميركية لتوقيع اتفاق أمني ثنائي يسمح ببقاء نحو ثمانية آلاف جندي أميركي في أفغانستان بعد موعد الانسحاب الرسمي.

وقال المرشحان البارزان لخلافة كرزاي إنهما سيوقعان الاتفاق حتى تبقى مجموعة صغيرة من القوات الأميركية في أفغانستان لأغراض مكافحة الإرهاب وتدريب القوات الأفغانية.

وعدد القتلى المدنيين الأجانب في أفغانستان منذ مطلع العام ضعف عدد قتلى القوات الأجنبية. وقتل 24 مدنيا أجنبيا على الأقل، بينهم أطباء وصحافيون إما بالرصاص أو في تفجيرات.