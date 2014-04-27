الرئيس الفلسطيني: الهولوكوست أبشع جريمة في التاريخ

وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان، يوم الأحد، الهولوكوست أو المحرقة بأنها "أبشع جريمة" في التاريخ الحديث، فيما تحيي إسرائيل الذكرى السنوية للحادثة.

وقال عباس إن المحرقة "أبشع جريمة عرفتها البشرية في العصر الحديث"، معربا "عن تعاطفه مع عائلات الضحايا والعديد من الأبرياء الآخرين الذين سقطوا على أيدي النازيين".

ودعا الرئيس الفلسطيني، في مناسبة إحياء الحكومة الإسرائيلية للذكرى، إلى اغتنام الفرصة لإرساء سلام "عادل وشامل" في المنطقة يقوم على حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام.

وتأتي تصريحات عباس في حين علق الجانب الإسرائيلي مفاوضات السلام التي تم تحريكها بمساع أميركية في يوليو 2013، بعد اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الأربعاء الماضي.