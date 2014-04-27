علاوي يشكك في شفافية الانتخابات العراقية

أدلى رئيس الوزراء العراقي السابق، إياد علاوي، الأحد، بصوته في الانتخابات التشريعية في لجنة بالعاصمة الأردنية عمان ضمن مئات العراقيين المقيمين خارج بلدهم.

وعقب الإدلاء بصوته، عبّر علاوي للصحافيين عن بواعث قلق بخصوص العملية الانتخابية، قائلاً: "المشكلة هي أن الانتخابات تفتقر إلى الشفافية وتجرى في مناخ شديد السلبية".

وأضاف: "من وجهة نظر أمنية ثمة أنشطة عسكرية في عدة محافظات وترك آلاف الناس محافظاتهم سعياً إلى ملاذ آمن سواء داخل العراق، في كردستان، أو في أماكن أخرى".

ويتزعم علاوي قائمة سياسية جديدة في الانتخابات، منبثقة عن قائمة العراقية التي تزعمها في الانتخابات السابقة.

وكانت كتلة "القائمة العراقية" قد فازت بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2010، لكن رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي نجح في تشكيل ائتلاف له عدد أكبر من المقاعد من قائمة علاوي في البرلمان فكلف بتشكل الحكومة.

وانقسمت "القائمة العراقية" إلى حزب "متحدون من أجل الإصلاح" وقائمة "التحالف الوطني" التي شكلها أنصار علاوي.