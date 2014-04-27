ماليزيا وأميركا تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية

قال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق اليوم الأحد، إنه والرئيس الأميركي باراك أوباما اتفقا على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى درجة الشراكة الشاملة.

وأكد عبدالرزاق في مؤتمر صحافي مشترك مع أوباما عقب مباحثاتهما: "يؤذن ذلك بمرحلة جديدة من علاقاتنا مع مزيد من المشاركة في مجالات الاقتصاد والأمن والتعليم والعلوم والتكنولوجيا."

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي: "قررنا أيضا دعم الحوار بين كبار مسؤولينا بوصفه منبراً رئيسياً لإجراء مباحثات على مستوى عال".

وأشار عبدالرزاق إلى أنه وأوباما اتفقا خلال بحث التوتر الإقليمي في بحر الصين الجنوبي على ضرورة تعزيز القانون الدولي.