الحكم بالسجن على صحافي تركي بتهمة إهانة أردوغان

حكمت محكمة في أنقرة، الاثنين، على الكاتب والصحافي التركي اوندر ايتاش بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة إهانة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على موقع تويتر، على ما نقلت وسائل الإعلام المحلية، وأوضحت وسائل الإعلام أن ايتاش لن ينفذ عقوبته إلا في حال تكرار ما فعل.

في أواخر مارس، وضعت الشرطة الكاتب المعروف بتقرّبه من جمعية الداعية فتح الله غولن الإسلامية قيد التوقيف الاحترازي لفترة وجيزة بعد التسريب الذي أثار ضجة كبرى على الإنترنت لحديث سري لمسؤولين أمنيين أتراك حول سوريا.

واشتبه ايتاش الخبير في الشؤون الأمنية والكاتب والصحافي في يومية "طرف" المعارضة، بالاطلاع على التسجيلات قبل نشرها على موقع يوتيوب.

وباتت جمعية غولن التي كانت حليفة أردوغان لفترة طويلة، عدوه اللدود، حيث اتهمها بالوقوف وراء الكشف عن فضيحة فساد تطال حكومته منذ منتصف ديسمبر.

ورفع الحظر على يوتيوب بعد أسبوعين بأمر من المحكمة الدستورية، لكن حجب يوتيوب مازال سارياً بالرغم من تمكن الكثير من مستخدمي الإنترنت الأتراك من تجاوزه.

وفي الآونة الأخيرة تكثفت انتقادات منظمات الدفاع عن حرية الصحافة للنظام التركي وتسلطه المتفاقم حيال وسائل الإعلام.