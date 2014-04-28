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العراق.. أفراد الأمن يصوتون والانفجارات تستهدفهم

المصدر: بغداد – فرانس برس، رويترز
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بدأ التصويت المبكر، اليوم الاثنين، في بغداد والمحافظات الأخرى لمن لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد غد الأربعاء 30 أبريل، ومنهم آلاف من قوات الشرطة والجيش والمرضى ونزلاء السجون.

الانتخابات العراقية الانتخابات العراقية

وفتحت مراكز الاقتراع في بغداد والمحافظات الأخرى أبوابها في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، واستخدم الناخبون البطاقات الإلكترونية الجديدة والتي يأمل مسؤولو الانتخابات بأن تضع نهاية للتزوير وتمنع الناخبين من التصويت عدة مرات.

الانتخابات العراقية الانتخابات العراقية

وشدد العراق الإجراءات الأمنية قبيل الانتخابات، فحظر مرور السيارات في الشوارع ابتداءً من ليل اليوم الثلاثاء، وأغلق الطرق من العاصمة العراقية وإليها.

الانتخابات العراقية الانتخابات العراقية

ورغم ذلك عجزت القوات العراقية، اليوم الاثنين، عن حماية أفرادها في يومها الانتخابي الخاص، حيث تعرضت إلى سلسلة هجمات بينها 7 تفجيرات انتحارية داخل مراكز انتخابية قتل فيها 23 شرطياً وجندياً.

الانتخابات العراقية الانتخابات العراقية
الانتخابات العراقية الانتخابات العراقية

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