فيديو.. ظهور رئيس العراق مدلياً بصوته بعد غياب طويل

ظهر الرئيس العراقي جلال الطالباني اليوم الاثنين، بعد غياب عن الأنظار دام 17 شهراً بسبب المرض.

وبثت قناة "كردسات" الناطقة بالكردية صوراً لطالباني، وهو يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية العراقية، في مركز انتخاب للعراقيين المغتربين في ألمانيا.

يذكر أن "كردسات" تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني العراقي الذي يتزعمه الطالباني.

ويعد هذا أول ظهور للرئيس العراقي بعد تعرضه لجلطة دماغية في 17 ديسمبر 2012، حسب المعلومات المتوفرة، نقل على إثرها للعلاج في ألمانيا.

وكانت الجلطة قد أبعدت طالباني عن المسرح السياسي العراقي، وظل الكرسي الرئاسي شاغراً رغم غيابه.

ووضع الحضور العلني لطالباني اليوم حداً لإشاعات ترددت حول وفاته، أججتها عدم عودته من ألمانيا إلى العراق وندرة المعلومات حول وضعه الصحي، رغم تطمينات بعض المسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني.

وتفيد التقارير من كردستان العراق أن مؤيدي الاتحاد الوطني الكردستاني والموالين لزعيمه جلال طالباني نزلوا إلى الشوارع في أربيل والسليمانية والكوية ورانية ودربنديخان إلى الشوارع ليعبروا عن فرحتهم بهذه المناسبة.