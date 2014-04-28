روسيا تتوعد برد "مؤلم" على عقوبات واشنطن الجديدة

توعّدت روسيا، اليوم الاثنين، برد "مؤلم" على العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على 7 مسؤولين روس كبار و17 شركة ترتبط بالكرملين بسبب موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أوكرانيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله: "سنرد بالطبع.. ونحن متأكدون من أن هذا الرد سيكون له تأثير مؤلم على واشنطن".

ولم يكشف عن مزيدٍ من التفاصيل إلا أنه أكد أن أمام روسيا "مجموعة واسعة" من الخيارات.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني في وقت سابق أن واشنطن ستتخذ إجراءات إضافية ضد عدد من المقربين من بوتين "رداً على مواصلة روسيا لتدخلها غير القانوني في أوكرانيا وتصرفاتها الاستفزازية التي تقوّض ديمقراطية أوكرانيا" ووحدة أراضيها.

إلا أن ريابكوف قال إن إجراءات واشنطن لن تساهم سوى في تصعيد التوترات حول أوكرانيا. وأضاف: "نحن مشمئزون من البيان الذي أصدره المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض".

وقال: "كل كلمة استخدمها المتحدث الصحافي باسم البيت الأبيض في بيانه تؤكد أن الولايات المتحدة فقدت اتصالها مع الواقع تماماً وتدفع بالأمور نحو تصعيد الأزمة".

يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الاثنين، عقوبات على 7 مسؤولين روس و17 شركة على علاقة بالدائرة المحيطة بالرئيس بوتين، وذلك لمعاقبة موسكو على "أنشطتها الاستفزازية" في أوكرانيا.

وشددت واشنطن أيضاً التراخيص المطلوبة لبعض الصادرات عالية التقنية إلى روسيا والتي يمكن أن تستخدم عسكرياً، وفق ما جاء في بيان للبيت الأبيض من مانيلا، حيث يتواجد الرئيس الأميركي باراك أوباما في إطار جولته الآسيوية.

وتضاف العقوبات الجديدة إلى أخرى استهدفت سابقاً مسؤولين في الدائرة المقربة من بوتين فضلاً عن مصرف روسي، ولكنها لا تمسّ بقطاعات محددة في الاقتصاد الروسي مثل المناجم والنفط. ويقول البيت الأبيض إن عقوبات من هذا النوع لن تفرض من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي سوى في حال اجتاحت روسيا جارتها.

ومن بين الشركات التي تستهدفها العقوبات "افيا غروب"، و"بنك سيفيرني مورسوي"، و"بنك انفيست كابيتال"، و"ترانزسويل"، و"مجموعة فولغا للموارد"، و"بنك سي ام بي"، و"بنك سوبين" و"زيست ليسينغ".

أما الشخصيات المستهدفة بحظر السفر وتجميد الممتلكات فمن بينها أوليغ بيلافانتسيف، مبعوث الرئاسة الروسية إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى سيرغي شيمزوف، مدير عام شركة روستيك المملوكة للدولة والمعنية بالصادرات عالية التقنية. ووفق وزارة الخزانة الأميركية فإن شيمزوف من المقربين لبوتين.

إلى ذلك، تستهدف العقوبات نائب الدوما اليكسي بوشكوف، وإيغور سيشين رئيس مجلس إدارة شركة "روزنيفت" شركة البترول الأولى في روسيا.