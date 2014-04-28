جون كيري ينفي بشدة وصفه لإسرائيل "بالعنصرية"

نفى وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشدة مساء الإثنين، وصفه إسرائيل بأنها "دولة فصل عنصري"، وذلك بعدما نقل موقع اخباري أميركي أنه أدلى بتصريحات بهذا المعنى خلال اجتماع مغلق مع مسؤولين دوليين.



ونقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية قال كيري في بيان "لا أعتقد أنني ذكرت مرة واحدة علنا أو في شكل مغلق أن إسرائيل دولة فصل عنصري أو أنها عازمة على أن تصبح على هذا النحو".

ووفق ما نقله موقع "ذا ديلي بيست" حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن تتحول إسرائيل إلى "دولة تمييز عنصري" في حال غياب تطبيق مقترح حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وجاء تحذير كيري خلال اجتماع مغلق عقده الجمعة الماضية مع مسؤولين وخبراء من أميركا، وأوروبا، وروسيا واليابان، وفق الموقع الأميركي.

وشدد كيري على أنه "لا بديل عن حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، قائلاً إن "حل الدولتين يجب التأكيد عليه على أنه البديل الوحيد الواقعي، لأن دولة أحادية سينتهي بها الأمر إلى أن تصبح إما دولة فصل عنصري مع مواطنين من الدرجة الثانية أو دولة تدمر قدرة إسرائيل على أن تكون دولة يهودية".

وأضاف كيري وفق الموقع أنه "حين يصبح هذا الإطار واضحاً في الأذهان، فإنه عبر هذه الحقيقة التي هي الأساس يمكن فهم مدى أهمية الوصول إلى حل الدولتين الذي تعهد الزعيمان بأنهما سيبقيان ملتزمين به".

كما حذر كيري من احتمال تزايد وتيرة العنف من الجانب الفلسطيني تجاه المدنيين الإسرائيليين حال فشل مباحثات السلام، محملاً كلا الجانبين مسؤولية فشل كل مساعي السلام.

وتعبير "الفصل العنصري" يأتي إشارة إلى نظام الفصل والقمع على أساس عرقي في جنوب إفريقيا بين عامي 1948 و1994.

وفيما امتنع كيري والرئيس الأميركي باراك أوباما عن استخدام هذا التعبير أثناء الحديث عن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، فإن الرئيس السابق جيمي كارتر (1977-1981) عنون كتاباً أصدره في العام 2006 حول هذا الموضوع "فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري".

وشدد كيري على أن عملية السلام لم تمت، وقال بحسب الموقع الأميركي إن "التقارير عن انتهاء عملية السلام أسيء فهمها... الآن قد وصلنا إلى أوقات مواجهة واضحة وجمود، إلا أن ذلك لا يدفعني لإعلان نهايتها".