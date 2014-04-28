10 قتلى على الأقل في أعاصير بالولايات المتحدة

لقي 19 شخاصاً على الأقل حتفهم في أعاصير تضرب جنوب وجنوب غرب الولايات المتحدة، حسب ما أعلن مسؤولو الطوارئ في ولايتي أركنسو وأوكلاهوما صباح اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ في أركنسو بسقوط 8 قتلى نتيجة الأعاصير، بينما أعلن مسؤول في هيئة إدارة الطوارئ في أوكلاهوما أن الأعاصير في الولاية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

وتبحث فرق الإغاثة المحلية بين الركام في المدن الأكثر تضررا، بينما حذرت الأرصاد الجوية من قدوم أعاصير أخرى.

وقال جيمس فايرستون، رئيس بلدية فيلونيا في أركسنو لشبكة "سي ان ان"، "إنها الفوضى في الوقت الحالي"، مضيفا أن وسط البلدة "يبدو وكأنه دمر بالكامل، هناك بعض المباني فقط التي لا تزال صامدة جزئيا".

وأشار إلى أن عناصر من الشرطة والإطفاء من المدن المجاورة، بالإضافة إلى عناصر من الحرس الوطني في طريقهم إلى البلدة لتقديم المساعدة.

وأظهرت الصور التي عرضتها قناة "تي اتش في 11" في أركنسو سيارات منقلبة، ومنازل وقد اقتلع نصفها، وبيوت باتت أكواما من الركام.

وفي أوكلاهوما ضرب إعصار قوي بلدة كوابو، وقالت كيلي كاين من هيئة إدارة الطوارئ في أوكلاهوما "لقد تضرر العديد من المنازل والمباني، وبعضها دمر".