أردوغان: سنبدأ عملية قانونية لترحيل غولن من أميركا

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستباشر الإجراءات الرامية لتسليمها حليفه السابق الداعية فتح الله غولن من الولايات المتحدة، والذي يتهمه بالتآمر ضده، كما نقلت محطة "إن تي في" الإخبارية التركية.

وقال أردوغان: "سيتم البدء بذلك"، وذلك رداً على سؤال للصحافيين بعد خطابه الأسبوعي في البرلمان أمام نواب حزبه.

وغولن، البالغ من العمر 72 عاماً، يقيم منذ 1999 في بنسلفانيا على الساحل الشرقي للولايات المتحدة حيث يدير حركة اجتماعية دينية قوية تضم ملايين الأعضاء، ونافذة جداً في صفوف الشرطة والقضاء التركيين.

ويتهم رئيس الحكومة التركية حركة غولن، الذي كان حليفه لفترة طويلة، بالوقوف وراء فضيحة الفساد الكبرى التي تهدد نظامه منذ منتصف ديسمبر. كما يتهم أردوغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ 2002 غولن بإقامة "دولة داخل الدولة" بهدف الإطاحة به.

وينفي غولن وأتباعه بشكل قاطع هذه التهم.

وعشية فوزه الساحق في الانتخابات البلدية التي جرت في 30 مارس، وعد رئيس الوزراء "بتصفية حساباته" مع أعدائه.

وفي مقابلة بثتها شبكة التلفزيون الأميركية "بي بي إس" مساء الاثنين، أبدى رغبته في أن تلتزم الإدارة الأميركية بتسليم غولن. وقال: "عليهم على الأقل ترحيله" إلى تركيا.





