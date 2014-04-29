الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة ضد "القاعدة"

أفاد مراسل "العربية" في اليمن بأن الجيش اليمني على وشك بدء عملية عسكرية برية واسعة بمشاركة اللجان الشعبية ومساندة سلاح الجو ضد تنظيم القاعدة داخل معاقله في منطقتي المحفد وعزان والمناطق المجاورة بمحافظتي أبين وشبوة جنوب اليمن.

وأعلنت وزارة الدفاع عبر موقعها الإلكتروني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش واللجان الشعبية باتت على استعداد كامل لخوض المعركة الفاصلة ضد من تبقى من فلول العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة، وتخليص اليمن من شرور وجرائم تلك العناصر.

ودفعت السلطات اليمنية بقوات من وحدات مكافحة الإرهاب وقوات الأمن الخاصة وعدد من ألوية الجيش عبر أربعة محاور، وبدأ بعضها بالتقدم من محوري أحور والمعجلة باتجاه المحفد في أبين وتتواجد قوات على محوري البيضاء وعزان للتقدم نحو عزان في شبوة.

وكشف اللواء علي الأحمدي، رئيس جهاز الأمن القومي اليمني، عن توجهات أمنية وعسكرية جديدة اتخذتها اللجنة الأمنية العليا بهدف إنهاء كافة مظاهر الاختلالات الأمنية.

وأكد اللواء الأحمدي الذي يتواجد حالياً في شبوة ومعه اللواء عوض محمد فريد قائد الشرطة العسكرية "أن هذا التوجهات الجديدة استراتيجية ولا رجعة عنها لاستعادة الأمن والاستقرار".

وقال إنه "مع تراجع شبح القاعدة وأنصار الشريعة بعد أن تم تطهيرهما من محافظتي أبين وشبوة تشكلت عصابات إرهابية سرية استطاعت أن تنفرد وتنفذ بعض العمليات الإرهابية بهدف إشاعة أجواء من الفوضى والرعب في عدد من المناطق، بالإضافة إلى القوى التي تسعى لإقناع المواطن بأن الحاضر ليس أفضل من الماضي، وقوى أخرى مازالت تحاول الالتفاف على النظام وممارسة التجارة المحرمة بالأسلحة والمخدرات".