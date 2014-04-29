حملة عسكرية واسعة ضد عناصر القاعدة في جنوب اليمن

أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش اليمني بدأ، اليوم الثلاثاء، حملة عسكرية واسعة ضد عناصر القاعدة في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد، حيث يتخذ التنظيم من هذه المناطق معاقل له.

وتتركز الحملة البرية الواسعة النطاق في بلدات المحفد وأحور بمحافظة أبين، وصولا إلى عزان والحوطة والروضة وميفعة والصعيد في محافظة شبوة.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن اشتباكات تدور بين قوات من الجيش وعناصر القاعدة في منطقة الصعيد بشبوة حيث تتقدم قوات من محور عتق باتجاه عزان، كما تدور اشتباكات أخرى في منطقة الحمراء بالمعزلة حيث تحاول القوات التقدم باتجاه المحفد.

وأعلنت وزارة الدفاع في موقعها على الإنترنت أن الجيش بمساندة اللجان الشعبية وبدعم من سلاح الجو شن العملية على معاقل القاعدة، فيما تحتشد وحدات من مكافحة الإرهاب اليمنية وقوات الأمن الخاصة على أربعة محاور للهجوم على فلول التنظيم.

ومن ناحيته، أعلن جهاز الأمن القومي عن توجهات أمنية وعسكرية جديدة اتخذتها اللجنة الأمنية العليا من أجل إنهاء كافة مظاهر الاختلالات الأمنية.

كما تحدثت قيادات أمنية وعسكرية عن أنه مع تراجع شبح القاعدة تشكلت عصابات إرهابية سرية تحاول إشاعة أجواء الفوضى والرعب إضافة الى جماعات تحاول الالتفاف على النظام وممارسة التجارة بالأسلحة والمخدرات.

