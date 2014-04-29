على خطى أميركا.. عقوبات يابانية على شخصيات روسية

حظرت اليابان منح تأشيرات إلى 23 شخصاً، اليوم الثلاثاء، لتسير على خطى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إعلان توسيع العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا.

ونددت موسكو بعقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجديدة المفروضة على حلفاء روس وأوكرانيين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفتها بأساليب "الحرب الباردة".

وقال وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا "تعبر اليابان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الخطوات الروسية التي تنتهك سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما في ذلك ضم القرم".

ولم تكشف وزارة الخارجية عن أسماء أو جنسيات الأشخاص الذين تشملهم العقوبات الجديدة، بينما قال مسؤول بوزارة الخارجية إن قائمة اليابان تستند إلى القوائم التي أعدتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.