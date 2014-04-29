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مسلحون يرفعون علم روسيا على مبنى حكومي شرق أوكرانيا

المصدر: لوغانسك (أوكرانيا) – فرانس برس
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هاجم حوالي 300 متظاهر من الموالين لروسيا، اليوم الثلاثاء، مقر الإدارة المحلية في مدينة لوغانسك في شرق أوكرانيا.

وقام حوالي 20 شابا مسلحين بقضبان حديد بكسر إحدى نوافذ المبنى في غياب الشرطة، في حين وقف المتظاهرون في الخارج بانتظار الدخول. واستبدل المتظاهرون العلم الأوكراني على المبنى بالعلم الروسي.

وقال أحد القياديين الموالين لروسيا الكسي كارياكين: "نحن نسيطر على المبنى لمنع حصول سرقات"، مضيفاً "يجب على الشرطة أن تقف إلى جانب الشعب وأن تخلص لنا".

وفي نفس الوقت، تواجه المتظاهرون في ساحة المبنى مع ما بين 200 و250 شرطيا، وقاموا بمحاصرتهم. كما طالب المحتجون، الذين سيطروا على إحدى سيارات الشرطة، عناصر الأمن بتسليم سلاحهم.

ويسيطر الموالون لروسيا منذ بداية إبريل على مباني الأجهزة الأمنية في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 465 ألفا.

كلمات دالّة

#أوكرانا, #كييف, #لوغانسك, #القرم, #روسيا, #موسكو

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