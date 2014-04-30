أميركا تحذر من ولادة جيل إرهابي في سوريا

حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، من أن الخطر الإرهابي في صدد التطور مع انبثاق مجموعات مرتبطة بتنظيم القاعدة تزداد عنفاً، وجيل جديد من الإرهابيين يولد في سوريا.

ولفتت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب لعام 2013، إلى أن الجهود الأميركية أدت إلى "تراجع مستوى" النواة الصلبة لتنظيم القاعدة، لكن "لاحقاً شهد عام 2013 زيادة في عدد المجموعات العدائية والعنيفة المرتبطة بالقاعدة في الشرق الاوسط وإفريقيا".

وأضاف هذا التقرير أن "التهديد الإرهابي استمر في التطور بسرعة في 2013 مع تنامي المجموعات المسلحة عبر العالم، وبعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، وهي تشكل خطراً على الولايات المتحدة وحلفائنا ومصالحنا".



وبدا أن النزاع الدامي في سوريا يمثل تربة خصبة تجذب آلاف المقاتلين الأجانب الذين ينضمون الى الحرب ضد الرئيس بشار الأسد. واستفادوا من الفوضى السائدة ونقص الحوكمة.

لكن الأسد حظي في المقابل بمساعدة ميليشيات شيعية مثل حزب الله اللبناني الذي تموله إيران.

وقال تقرير وزارة الخارجية الأميركية أيضاً إن عدداً متنامياً من الحكومات يبدي قلقه "من عودة أفراد متطرفين وعنيفين مع خبرة في ميادين القتال، الى دولهم الاصلية ليرتكبوا فيها أعمالاً إرهابية".

وتخشى الوزارة من نشوء جيل جديد من الارهابيين مثل الجيل الذي انبثق بعد تدفق المتطرفين الى أفغانستان، بحسب ما قال تقرير وزارة الخارجية الاميركية.

وتعتبر واشنطن أيضاً أن أعمال العنف المتطرفة العام الماضي طغت عليها "أسباب طائفية" أكثر فأكثر، في ما يعتبر "ميلاً مثيراً للقلق".

وشهدت إفريقيا من جهة أخرى "نشاطاً إرهابياً كبيراً"، كما ذكر التقرير الذي اعتبر أن الإرهابيين الصوماليين الشباب، الذين يقفون وراء الهجوم على مركز تجاري في نيروبي في سبتمبر، بمثابة التهديد الرئيسي.

لكن وزارة الخارجية رحّبت، من جهة أخرى، بالجهود التي بذلتها فرنسا والقوة الإفريقية للعمل على تراجع تأثير القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي وغيرها من المجموعات المتطرفة في شمال مالي.