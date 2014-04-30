استقالة 4 نواب كويتيين بعد شطب استجواب رئيس الوزراء

أعلن 4 نواب كويتيين، الأربعاء، استقالتهم من مجلس الأمة احتجاجا على شطب استجواب لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح خلال جلسة الأمس.

وكان مجلس الأمة في جلسته التي عقدت أمس وافق على طلب الشيخ جابر المبارك الصباح رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، وذلك بموافقة 39 عضوا من أصل 50.

وخلال جلسة برلمانية، صباح الأربعاء، أعلن النائبان رياض العدساني وعبدالكريم الكندري استقالتهما، معتبرين أن ما حدث بالأمس "ممارسات خاطئة للمجلس". ومن المفترض أن يتقدما، غداً الخميس، بأوراق استقالتيهما بشكل رسمي لمجلس الأمة.

وفي هذا السياق، قال الكندري أمام البرلمان: "أقدم استقالتي من البرلمان من أجل حماية الدستور"، الأمر الذي كرره العدساني قبل أن يغادر الرجلان الجلسة.

كما أعلن حسين القويعان، الأربعاء، استقالته عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، رفضا لما يحدث من "انتهاك للدستور وأدواته الرقابية، وعلى رأسها الاستجواب".

وبدوره أعلن النائب المعارض حسين المطيري في تغريدة أنه تقدم باستقالته. وكان المطيري قد أعلن خلال الجلسة البرلمانية أن عليه أن يراجع ناخبيه قبل أن يتخذ قرارا حول مستقبله في البرلمان.

ووفق القانون الكويتي، فإنه على البرلمان المؤلف من 50 نائبا مراجعة استقالات النواب في مهلة 10 أيام، وفي حال قبولها تنظم انتخابات جزئية خلال شهرين.