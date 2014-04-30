الأمم المتحدة: تجنيد 9 آلاف طفل للقتال بجنوب السودان

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان نافي بيلاي، اليوم الاربعاء، أن أكثر من تسعة الاف طفل تم تجنيدهم في المعارك المستمرة منذ أربعة اشهر في جنوب السودان من قبل الحكومة والمتمردين.



وصرحت بيلاي أمام صحافيين قائلة "أكثر من تسعة الاف طفل تم تجنيدهم من قبل الجانبين ... كما قتل أطفال خلال هجمات دون تمييز على المدنيين من الجانبين".

يذكر ان العاصمة الاثيوبية أديس أبابا تستضيف منذ أشهر محادثات السلام من اجل حل النزاع الدائر في جنوب السودان منذ 15 ديسمبر بين قوات موالية للرئيس سالفا كير واخرى موالية لنائبه السابق رياك مشار.. واستؤنفت المفاوضات بين الجانبين في مطلع الاسبوع.



واوقعت المعارك بين الجانبين الاف القتلى وارغمت عشرات الاف المدنيين على اللجوء الى قواعد تحظى بحماية قوات الامم المتحدة.

وتم توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار في 23 يناير في اديس ابابا الا انه ظل حبرا على ورق.

