"القاعدة" تعدم 3 جنود خطفتهم في جنوب اليمن

أفاد مسؤول أمني، الأربعاء، بأن القاعدة أعدمت ثلاثة جنود كانت خطفتهم في جنوب اليمن، حيث شن الجيش عملية ضد التنظيم المتشدد.

وصرح المسؤول بأنه "عثر سكان على جثث الجنود الثلاثة وعليها آثار تعذيب قرب تقاطع في عتق كبرى مدن محافظة شبوة".

وتابع أن الجنود الثلاثة هم من ضمن 15 عسكرياً خطفهم متمردو القاعدة، الثلاثاء، في اليوم الأول للعملية العسكرية.

وأفرج عن جنديين من المخطوفين بعد تعرضهم لضرب مبرح، ومازال مصير العشرة الآخرين مجهولاً. وبعد العثور على الجثث نفذ الجيش انسحاباً تكتيكياً وتراجع5 كلم الى شرق عتق، بحسب المصدر.

من جهة أخرى أكد قائد عسكري ميداني مقتل ثلاثة من متمردي القاعدة وإصابة10 في إطلاق نيران مدفعية الجيش على بلدتي سناج والمعجلة في محافظة أبين.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى العملية التي انطلقت، الثلاثاء، الى 36، هم21 جندياً و15 مقاتلاً في القاعدة.

ويحاول الجيش طرد مقاتلي القاعدة من معاقلهم. وشنت العملية بعد10 أيام على سلسلة غارات نفذتها طائرات بلا طيار على قواعد ومعسكرات تدريب للقاعدة في هذه المناطق أدت إلى مقتل حوالى60 من عناصر التنظيم المتشدد.