المالكي يعتبر إجراء الانتخابات انتصاراً على الإرهاب

أدلى رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بصوته، اليوم الأربعاء، في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ انسحاب القوات الأميركية من العراق عام 2011.

وقال بعد الإدلاء بصوته، دعا المالكي العراقيين إلى أن يشاركوا بكثافة في التصويت للانتخابات، "وأن تكون رسالتهم رسالة ردع وصفعة بوجه الإرهاب".

كما اعتبر المالكي أن إجراء هذه الانتخابات البرلمانية "انتصارا على الإرهاب".

ومن جهته، أعلن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم، بعد الإدلاء بصوته، أن "هذا اليوم سيحدد حاضر العراق ومستقبله".

أما رئيس البرلمان العراقي، أسامة النجيفي، فقال إن هذه الانتخابات يجب أن تفضي إلى انتقال العراق إلى مرحلة الاستقرار والبناء.

وأضاف النجيفي أنه مازال من المبكر الحديث عن التحالفات التي ستعقب الانتخابات، إلا أنه أكد قرار كتلته عدم التحالف مع نوري المالكي.

ويأمل المالكي أن يقنع الناخبين أنه الرجل الذي بوسعه استعادة الهدوء، بينما يسعى للفوز بفترة ثالثة كرئيس للوزراء.

لكن المستويات المرتفعة من العنف منذ شنه حملة على الميليشيات في 2008 تضعف رسالته.

ولا يزال المالكي يهيمن على المشهد الانتخابي، لكن معارضيه يتجمعون وقد يطيحون به من السلطة إذا تمكنوا من التغلب على خلافاتهم الكبيرة.