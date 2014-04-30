المجاعة تهدد جنوب السودان والأمم المتحدة تحذر

حذرت مسؤولة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي الأربعاء قادة جنوب السودان من أنهم سيعتبرون مسؤولين إذا تحول "الخطر الحقيقي" بحصول مجاعة أمراً واقعاً، مع تنامي السخط العالمي من ارتكاب فظاعات.

وقالت بيلاي التي التقت الرئيس سلفا كير ونائبه السابق الذي يقود حركة تمرد ضده رياك مشار، للصحافيين "صدمتني اللامبالاة الظاهرة حيال خطر المجاعة الذي أبداه كلا القائدين. لم يبدوا متأثرين كثيراً بالجوع وسوء التغذية المنتشرين على نطاق واسع بين مئات الآلاف من أبناء شعبهم، بسبب فشلهما شخصياً في حل خلافاتهما سلمياً".

يذكر أن أكثر من مليون شخص فروا من ديارهم منذ تفجر القتال بين قوات تناصر كير وجنود موالين لنائبه المعزول ريك مشار. وأدت المعارك إلى تفاقم التوترات العرقية بين قبيلة الدنكا التي ينتمي إليها كير، وقبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار.

وقتل الآلاف ولجأ عشرات الآلاف إلى قواعد الأمم المتحدة في أنحاء جنوب السودان بعد تفجر العنف.

وقد فشلت المفاوضات بين حكومة كير والمتمردين الموالين لمشار في تحقيق أي تقدم منذ التوقيع في 23 من يناير على اتفاق هدنة لم يصمد قط.





