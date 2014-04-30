اليمن: على أصدقائنا ألا يغفلوا دعمنا اقتصادياً

دعا وزير الخارجية اليمني أبوبكر القربي مجموعة أصدقاء اليمن إلى عدم تجاهل الحالة الاقتصادية المتردية في بلاده والتي أثرت سلباً على معيشة اليمنيين، ما زاد من معاناتهم نتيجة الحروب.

وطالب القربي في مقابلة خاصة مع قناة "العربية" على هامش اجتماع "أصدقاء اليمن" في لندن، بدعم برامج التنمية والمشاريع الاقتصادية التي ستساهم في تسريع خطوات العملية الانتقالية عبر تحقيق الاستقرار في المجتمع.

وقال القربي: "للأسف الشديد، اليمنيون وأصدقاؤهم ركّزوا على العملية السياسية وأغفلوا الجانب الاقتصادي المهم والمعاناة الإنسانية التي هي من صناعة اليمنيين نفسهم".

وأوضح أن "الحروب التي حدثت والخراب الذي يتم الآن في أنابيب البترول والغاز هي نتيجة عدم استيعاب اليمنيين أن كل عمل تخريبي يدفع ثمنه اليمن والأبرياء من أبناء اليمن".

وكشف القربي أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة إلى وقف الصراعات المسلحة وإقناع كل الأطراف بالحوار كوسيلة لحل الخلافات بدل العنف.

وأضاف: "الجنوبيون كانوا شركاء في حوار المؤتمر الوطني وملتزمون بمخرجات هذا المؤتمر، هناك محاولة لإقناعهم فيما يتعلق بقضايا العنف بينهم وبين السلفيين وفي بعض المناطق القبلية".

وفي سياق متصل، أشار إلى وجود "تصريحات للحوثيين تعلن تسليم سلاحها للدولة"، معرباً عن أمله أن تتحمل كل الأطراف مسؤولية دورها لبناء اليمن.