بالفيديو.. مشاجرة بين نائبين بمجلس النواب البحريني

شهدت جلسة مجلس النواب البحرينية أمس الثلاثاء مشاجرة كلامية بين نائبين كادت أن تصل للتشابك بالأيدي، لولا تدخل النواب في تلك الجلسة حيث اشتعل الشجار بين النائبين أسامة مهنا وحسن الدوسري.

وعلى الفور قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة. في محاولة لتهدئة الأمور بين النائبين، خصوصا بعد اندفاع مهنا نحو الدوسري للتهجم عليه، مما دفع عددا من النواب للتدخل والفصل بين الاثنين.

وكانت المشاجرة بدأت على خلفية مناقشة الأول أوضاع الموقوفين في سجن جو المركزي، قائلا إنه استلم اتصالات بشأن سوء معاملة وضرب تعرض له الموقوفون من قوات خاصة.

مما دفع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني عبدالعزيز الفاضل للرد قائلا بأنه لا ينبغي أخذ الادعاءات من جهة واحدة، وأن هناك عدة جهات حقوقية تتابع الموضوع، مشيرا إلى أن البعض يفتعل أمورا بسبب قرب زيارة المفوضية للبحرين في الثالث من مايو المقبل.

وأشار عدة نواب على النائب مهنا أن ما ذكره فيه عدة مغالطات، وأن وفد المفوضية زار السجون عدة مرات واطلع على الأوضاع، وأن السجناء يحصلون على كل حقوقهم.