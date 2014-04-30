عائلة تتسلم جثتي ابنيها بعد 16 عاماً من موتهما

شيّع أهالي مدينة البيرة، قرب رام الله، جثمان الأخوين عماد وعادل عوض الله، وهم من أبرز قادة حركة "حماس" العسكريين اللذين اغتالتهم إسرائيل عام 1998 وظلت تحتفظ بجثثهم في مقابر الأرقام إلى هذا اليوم.

وقد انطلق الموكب الجنائزي الكبير من مسجد البيرة الكبير وجاب شوارع مدينة رام الله وسط هتافات ورايات لحركة "حماس"، وبمشاركة واسعة من ممثلي الفصائل والمؤسسات الفلسطينية.

وقالت أم أحمد، زوجة عماد عوض الله، لـ"العربية.نت": "كان عماد مطارداً من قبل إسرائيل لفترة طويلة، وقد احتجز في سجون السلطة، ثم فرّ منها واختفى لفترة، ثم أعلنت إسرائيل أنها اغتالته هو وأخاه عادل في قرية ترقوميا قرب الخليل. لكننا لم نتمكن من رؤية جثمانيهما، وقال شهود عيان إنهم لم يسمعوا إطلاق نار، ونحن نشك أن إسرائيل قد اغتالتهما، ويمكن أن تكون اعتقلتهما وقتلتهما في السجن. لقد حاولنا مراراً استعادة جثمانيهما، لكن إسرائيل كانت ترفض تسليمهما".

وكانت إسرائيل تتهم الأخوين عماد وعادل عوض الله بالمسؤولية عن عدد من عمليات التفجير الفدائية داخل إسرائيل التي حدثت بين الأعوام 1996 و1998، وقد كان الأخوان مطاردين، وشكل دخول الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خط المطاردة لهم لغزاً محيراً في قصتهما، إذ تم اعتقالهما، ثم فرّ أحد الأخوين من السجن، وبعدها تم اغتياله مع أخيه في عملية معقدة لم تعرف تفاصيلها.

ويقول عامر عوض الله لـ"العربية نت": "لقد كان عماد وعادل مثالين للتضحية والفداء، وسلكا طريق المقاومة، وإن هذا الحشد الكبير اليوم في جنازتهما ليظهر أن طريق المقاومة هي الطريق الأفضل لمواجهة الاحتلال. لسنا سعداء باستعادة جثمانيهما، كنا نأمل أن نستقبلهما أحياء لا أموات".

وقد أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين بأنه تم تسليم جثماني الشهيدين عز الدين سهيل أحمد المصري من بلدة عقابا في محافظة جنين، وتوفيق هاشم عارف محاميد من قرية دير أبوضعيف بمحافظة جنين، إضافة إلى الشهيدين عماد وعادل أحمد إسماعيل عوض الله من مدينة البيرة.

وقد نجحت الحملة في انتزاع قرار قضائي إسرائيلي باسترداد 38 جثماناً محتجزاً في مقابر الأرقام الإسرائيلية. وأوضحت الحملة أنه مع تسليم جثامين الأربعة يبقى فقط 9 جثامين، ويكون الفلسطينيون قد استلموا 122 رفاتاً، من أصل ما يزيد على 300 جثمان ومفقود فلسطيني لدى إسرائيل.