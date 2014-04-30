لبنان.. تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية للأسبوع المقبل

أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل في 7 مايو/أيار لعدم اكتمال النصاب.، وكان مجلس النواب، فشل الأربعاء الماضي 23 أبريل، في انتخاب رئيس الجمهورية، حيث كانت الورقة البيضاء الرابح الأقوى.

يذكر أن كل الأوساط السياسية اللبنانية كانت شبه متأكدة بأن النصاب (النصاب المطلوب لانتخاب رئيس للجمهورية هو ثلثا النواب) لن يلتئم ظهر اليوم في ساحة النجمة، مركز البرلمان اللبناني في وسط بيروت، في ظل عزم "تكتل التغيير والإصلاح" الذي يتزعمه النائب ميشال عون تعطيل النصاب بالاتفاق مع بعض حلفائه، لا سيما نواب حزب الله.

محاولة ثانية إذاً تبوء بالفشل وسط تسارع عقارب الساعة قبيل انتهاء المهلة القانونية المحددة لانتخاب رئيس وهي 25 مايو. إلا أنه لا شيء على الساحة السياسية والتحالفات يوحي ببارقة أمل، لاسيما وسط تمسك مجموعة 14 آذار التي يشكل تيار المستقبل برئاسة سعد الحريري عمودها الفقري، بمرشحها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في حين تدعم 8 آذار وعمادها حزب الله ميشال عون، على الرغم من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يعتبر جزءاً من 8 آذار أيضاً لم يعلن موقفاً صريحاً بعد من دعمه المطلق لعون. وبالتالي يعتبر البعض أن نواب بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط يشكلون بيضة القبان التي سترجح كفة واسم رئيس جمهورية لبنان المقبل.