مهربون يتركون مهاجرين في الصحراء بين ليبيا والسودان

لقي 9 سودانيين حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، بعد أن تركهم المهربون في الصحراء قرب الحدود بين البلدين.

وأعلن الجيش السوداني، الأربعاء، وفاة هؤلاء، موضحاً أنهم كانوا ضمن نحو 300 مهاجر تركهم المهربون في الصحراء على الحدود السودانية-الليبية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي أن "جميع الذين توفوا من السودانيين، أما الآخرون فهم من جنسيات مختلفة بينهم إثيوبيون وإريتريون وباكستانيون وبنغلادشيون".

وأورد موقع وزارة الدفاع السودانية أن عدد المهاجرين الذين "أنقذتهم القوات المشتركة السودانية الليبية هو 319"، مضيفاً "توفي تسعة منهم والباقون في حالة سيئة ويتم الآن إسعافهم، وتجري الترتيبات لنقلهم لمدينة دنقلا"، في إشارة إلى هذه المدينة السودانية الواقعة على بعد 500 كلم شمال غرب العاصمة السودانية الخرطوم.