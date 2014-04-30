موقوفون من القاعدة في اليمن خططوا لخطف سفير الإمارات

كشف موقوفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة في اليمن أنهم فشلوا في اختطاف السفير الإماراتي في صنعاء.

وأفادت الداخلية اليمنية بأن التحقيقات مع موقوفين من القاعدة كشفت عن خطة لاختطاف السفير عبدالله المزروعي، لكن الخطة فشلت. ولم تعط الداخلية اليمنية أي تفاصيل إضافية.

ومن جهتها، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن شكرها للسلطات اليمنية "لجهودها في تأمين مقر بعثة دولة الإمارات وطاقمها الدبلوماسي في صنعاء".

وثمنت الخارجية الإماراتية، في بيان لها اليوم الأربعاء، نجاح السلطات اليمنية "في إحباط عملية استهدفت دبلوماسيين إماراتيين في مارس الماضي".