أنباء عن محادثات سرية بين "حزب الله" وإدارة أوباما

كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن اتصالات جرت بين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وقيادة "حزب الله"، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ووفق المصادر، فإنه تم التوصل إلى تفاهمات أولية حول الأزمة في سوريا، وإيجاد تسوية في لبنان تضمن الاتفاق على رئيس مقبول من جميع الأطراف الفاعلة والقوى الإقليمية.

وقالت المصادر إن الإيرانيين هم من اقترحوا هذه الاتصالات خلال لقاءاتهم الثنائية على هامش المفاوضات النووية، لكن الاتصالات غير مرتبطة بالمفاوضات النووية.

السفير الأميركي في بيروت

وأضافت أن السفير الأميركي في بيروت ديفيد هيل رتب اللقاءات التي جرت في قبرص، وتناولت مستقبل الأقليات في سوريا، كما ربطت المصادر بين الاتصالات مع "حزب الله" والمصالحة بين فتح وحماس، وزيارتين قام بهما وزير الخارجية النمساوي سباستيان كورس الى إسرائيل وإيران، وسط محاولة النمسا استغلال موقفها المحايد والقيام بدور الوسيط في قضية الشرق الأوسط والعلاقات الإيرانية الغربية، فضلا عن رغبة النمسا في الاستفادة من الفرص الاستثمارية في إيران عقب رفع العقوبات عنها.

وتؤكد المصادر أن نفوذ "حزب الله" المتنامي في لبنان هو الذي دفع إدارة أوباما إلى فتح قنوات اتصالات سرية معه، وأن مساندة "حزب الله" للجيش السوري انعكست بقوة على وضع النظام وهبوط قدرات جماعات تابعة للقاعدة.