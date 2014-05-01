كيري يدعو إلى "فترة توقف" في مفاوضات الشرق الأوسط

جدد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الخميس، التأكيد على أن الوقت قد حان لكي تأخذ الولايات المتحدة "فترة توقف" في محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بعد تعثر تلك المحادثات الشهر الماضي رغم أشهر من الجهود لإحيائها.

وصرح كيري للصحافيين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "نعتقد أن أفضل شيء يمكن أن نفعله الآن هو التوقف وإلقاء نظرة عميقة على هذه الأمور، ومعرفة ما هو ممكن وما هو غير ممكن في الأيام المقبلة".

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أكد، الجمعة، ضرورة "توقف" المحادثات لفترة، مشيراً إلى عدم قدرة الإدارة الأميركية على ردم الهوة بين الجانبين حول قضايا أساسية.

وقاد كيري جهوداً مضنية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأكد أن "الأشهر الثمانية الأخيرة لم تخل من إحراز تقدم كبير في مجالات معينة"، إلا أنه أضاف أن "الوقت حان كذلك للتأمل في الطرق التي يمكن من خلالها إيجاد أرضية مشتركة رغم هذه الصعوبات".