100 حالة اختناق بانفجار في سجن بفلوريدا الأميركية

أصيب أكثر من 100 من السجناء والحراس، اليوم الخميس، في انفجار غاز على ما يبدو بسجن في شمال ولاية فلوريدا الأميركية في وقت، حسب ما أعلنت المتحدثة باسم مقاطعة إسكامبيا.

وقالت كاثلين كاسترو إن الانفجار أدى إلى تهدم جزء من مبنى من أربعة طوابق بسجن المقاطعة الذي يضم حوالي 600 سجين في حوالي الساعة 11 مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي، ولم يتم التبليغ عن أي حالة وفاة أو هرب.

وقالت كاسترو "انهار جزء من المبنى". وأضافت أنه انفجار غاز فيما يبدو، موضحة أن الانفجار ربما يكون مرتبطا بالعواصف القوية التي يتعرض لها جنوب الولايات المتحدة.

ولم يتطرق بيان محدث نشر على موقع المقاطعة على الإنترنت إلى ذكر الغاز واكتفى بقول إنه "انفجار على ما يبدو" بعد أن كان قد ذكر في وقت سابق أنه "انفجار غاز على ما يبدو".



