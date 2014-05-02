إخفاق متوقع لدورة انتخاب الرئيس اللبناني الثالثة

على الرغم من أن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري حدد يوم الأربعاء المقبل، السابع من مايو، موعداً لعقد الدورة الثالثة لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية فإن جميع المعطيات تؤكد أن مصيرها سيكون مماثلا للدورة الثانية، التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني المطلوب، أي 86 نائباً على الأقل، لإجراء الانتخابات، فمعظم نواب قوى الثامن من آذار بزعامة حزب الله تغيبوا عن الجلسة على الرغم من أنهم لم يعلنوا مرشحهم بعد، والذي بات معلوماً أنه رئيس التيار الوطني الحرّ العماد ميشال عون.

عضو تكتل التغيير والإصلاح المحامي أنطوان نصرالله قال في مقابلة مع "العربية.نت" إن النواب لم يحضروا إلى الجلسة، لأنهم لا يؤمنون بالجلسات الفولكلورية بل يؤمنون بالعمل الجاد، على حدّ تعبيره، معتبراً أن العمل الجاد بين الكتل النيابية يتم خارج المجلس النيابي وليس في جلسات الانتخاب.

ولفت نصرالله إلى أن الدستور يحفظ للنائب حقه في عدم حضور جلسة الانتخاب وإلا لماذا فرض الدستور نصاباً محدداً؟

وأضاف لو كان الدستور يريد الزام النائب بالحضور لكان استخدم عبارة "إلزامياً" لكن النص واضح في ترك هذا الخيار مفتوحاً من أجل إجراء مشاورات والتوصل إلى رئيس يستطيع أن يؤمن أكبر إجماع نيابي حوله.

لكن للخبير القانوني الدكتور بول مرقص رأياً آخر، ففي حديث مع "العربية.نت"، أكد أن النظام الداخلي لمجلس النواب يمنع تغيّب النائب إلا بعذر مشروع مسبق ولمرتين بحدّه الأقصى، على أن يسجل هذا الغياب في قلم مجلس النواب ولكن للأسف، يقول د.مرقص، ليس هناك جزاء أو عقوبة على التخلّف.

وأضاف د.مرقص أن النائب الذي يريد أن يمارس المقاطعة يمكنه أن يؤمن أكثرية لصالح المرشح الذي يؤيد ضد المرشح المقابل، لكن لا يحق للنائب أن يستغل النصاب كوسيلة للتعطيل.

وكان سبق الدورة الثانية والتي لم يكتمل نصابُها النيابي، لقاء جمع وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في باريس، لم يتفق فيه الطرفان على مرشح واحد، علماً أن أوساط الرئيس الحريري تؤكد أنه ما زال على موقفه من عدم ترشيح عون للرئاسة، إلا أن عضو تكتل التغيير والإصلاح المحامي أنطوان نصرالله يرى أن ما سرّب عن الاجتماع ليس صحيحاً والدليل على ذلك أنه سوف تعقد اجتماعات أخرى مضيفاً: إن الأمور تحتاج إلى بعض الجهد وتدوير الزوايا للوصول إلى مرشح لرئاسة الجمهورية.

مرشح الرئاسة لدى فريق الرابع عشر من آذار، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصف ما جرى في الدورة الثانية بغير الدستوري وغير الديمقراطي، معتبراً في مؤتمر صحافي عقب الجلسة، أن البلاد باتت أمام خطة من صنع فريق الثامن من آذار تقضي إما بقبول مرشحهم أو الفراغ، معتبراً أن الحلّ الوحيد هو إعلان الفريق الآخر عن مرشحه للرئاسة مع برنامجه السياسي.

ويرى مراقبون أن مشهد الأربعاء قد يتكرر كل أسبوع إن لم يتوصل الفريقان إلى تسوية رئاسية تبعد شبح فراغ كرسي الرئاسة اللبنانية، الذي إن حصل يطرح إشكاليات قانونية ودستورية عدة، فمجلس النواب تحول من هيئة تشريعية إلى هيئة ناخبة لحظة التئامه لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، ما يعني أنه سيصبح مجلساً مكبّلَ الصلاحيات إلا فيما يخص انتخاب رئيسٍ للبلاد وحتى ذلك الحين تبدو الصورة كالآتي: رئيس وسطيّ وإلا فراغ رئاسي.

علماً أنه من المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تكثيف الاتصالات بين القوى المتنازعة، وإن كانت جميع المعطيات ترجح كفة الفراغ الرئاسي الذي يبدأ رسمياً في الخامس والعشرين من مايو الجاري، اليوم الأخير في ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.