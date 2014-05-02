اليمن.. مصرع 5 مسلحين في شبوة و"القاعدة" تتوعد

أفاد مراسل قناة "العربية" بمقتل 5 من عناصر القاعدة وتدمير 3 سيارات في اشتباك مع قوات الجيش على محور عثق عزان في محافظة شبوة اليمنية.

يأتي ذلك فيما توعد زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قاسم الريمي، اليوم الجمعة، السلطات اليمنية بالانتقام بعد غارات دامية شنتها طائرات أميركية مسيرة من دون طيار على المتمردين الإسلاميين في اليمن.

ففي مقطع فيديو نشر على الإنترنت على مواقع إسلامية، أنذر قيادي القاعدة بأن تنظيمه سيستهدف "أي مؤسسة أي وزارة أي معسكر أي ثكنة أي منطقة ثبت لدى المجاهدين أنها متورطة بوضع شرائح أو بتجليد للشرائح" التي تحدد أهداف الطائرات المسيرة على سيارات "أو تجنيد وسطاء (...) لدى الأميركيين".

وأضاف: "هؤلاء كلهم هدف مشروع لنا".

وتابع "لدينا قائمة طويلة. يجب أن يأخذ كل من تورط في مثل هذه العمليات جزاءه".

وغالباً ما تستهدف غارات الطائرات المسيرة متمردي التنظيم، علماً أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي دافع عنها.

وكثفت القاعدة في شبه جزيرة العرب في الأشهر الفائتة الهجمات الضخمة في البلاد، واستهدف آخرها في مطلع أبريل مقراً للجيش في عدن. وتبنى التنظيم الهجوم الذي أسفر عن مقتل 20 شخصاً، مؤكداً استهداف مركز قيادة يرمي إلى إرشاد هجمات الطائرات بلا طيار الأميركية.

وشن الجيش اليمني الثلاثاء هجوماً على مقاتلي القاعدة لطردهم من معاقلهم ولاسيما في جنوب البلاد معقل التنظيم.

وأتى الهجوم بعد عشرة أيام على مجموعة هجمات لطائرات بلا طيار أميركية والجيش اليمني على قواعد ومعسكرات تدريب للقاعدة في هذه المناطق أدت إلى مقتل حوالي 60 من عناصر التنظيم.