مسؤول أفغاني يرجح مقتل 2500 شخص في انهيار أرضي

أكد حاكم ولاية باداخشان، شمال شرق أفغانستان، أن حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي طمر قرية في شمال البلاد، الجمعة، قد تصل إلى 2500 قتيل.

وقال شاه ولي الله أديب في اتصال هاتفي: "معلوماتنا الأولية بناء على تقارير السكان المحليين تشير إلى أن نحو 2500 شخص، بينهم نساء وأطفال، ربما لقوا مصرعهم بسبب هذه الانزلاقات".

وفي وقت سابق، أكد الكولونيل عبدالقدير صياد، قائد الشرطة في إقليم باداخشان، أن ما يصل إلى 500 شخص فقدوا، ويعتقد أنهم لاقوا حتفهم بعد أن دمر انهيار أرضي قرية في منطقة جبلية نائية.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب حاكم هذه الولاية الفقيرة والجبلية، محمد بيدار، قوله إن انزلاق التربة وقع إثر أمطار غزيرة هطلت على المنطقة في الأيام الأخيرة ودمر ما بين 350 و400 منزل".

وقال مدير الوكالة الأفغانية لإدارة الأزمات، محمد دايم كاكار من جهته، إن حوالي 250 عائلة تضررت.

وأضاف: "وزعنا حصصاً غذائية على المتضررين"، مشيراً إلى إنقاذ 400 شخص، وأن عمليات البحث تتواصل للعثور على ناجين.

وتأتي هذه المأساة بعد أسبوع على فيضانات جارفة أوقعت أكثر من 100 قتيل في شمال هذا البلد الذي مزقته ثلاثة عقود من الحروب، والذي يعتبر بين الأكثر فقراً في العالم.