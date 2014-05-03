إصابة جنديين بهجوم انتحاري على الأمن القومي في اليمن

فجر انتحاري سيارة مفخخة، السبت، عند مدخل مبنى الأمن القومي في جنوب شرق اليمن ما أدى إلى إصابة جنديين من حراسة المبنى، حسب ما أعلن مصدر أمني، ونسب الهجوم لتنظيم القاعدة.

ووقع الهجوم الانتحاري قبل الفجر في حي سكني في "المكلا" كبرى مدن حضرموت بحسب المصدر نفسه موضحاً أن الانفجار أدى إلى تهشم زجاج المبنى وخلف أضرارا في المباني المجاورة.

وأضاف المصدر أن منفذ الهجوم هو انتحاري في القاعدة مشيراً إلى "إصابة جنديين من حراسة مبنى الأمن القومي الذين فتحوا النار على السيارة المفخخة لدى هجومها على مدخل المبنى".

وفي عدن كبرى مدن الجنوب قتل الضابط في الجيش سند الميسري برصاص مجهولين مساء، الجمعة، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال المصدر إن "مسلحين فتحوا النار باتجاه الضابط أثناء خروجه من متجر في أحد أحياء العاصمة الاقتصادية لليمن التي شهدت في الأشهر الماضية هجمات مسلحة ضد ضباط في الجيش والشرطة".

وتوعد زعيم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قاسم الريمي الجمعة السلطات اليمنية بالانتقام بعد غارات دامية شنتها طائرات أميركية بدون طيار على المتمردين الإسلاميين في اليمن.

وتعتبر واشنطن أن القاعدة في شبه جزيرة العرب الفرع الأخطر في التنظيم الإرهابي.

واستغل التنظيم ضعف السلطة المركزية اليمنية في 2011 نتيجة الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لتعزيز وجوده بشكل خاص في جنوب البلاد وشرقها.

