تعليق البحث عن الجثث في العبارة الكورية المنكوبة

أعلن متحدث باسم خفر السواحل، السبت، أنه تم تعليق عمليات البحث عن الجثث في العبارة التي غرقت في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد 17 يوماً على غرق العبارة سيوول، وهي سفينة زنتها 6825 طناً، أُعلن عن وفاة 228 شخصاً واعتبار 74 في عداد المفقودين، ويرجح أن لا يتم العثور على أي منهم أبداً.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل كو ميانغ سوك إنه "استحال على الغطاسين الغطس يومي الجمعة والسبت، بسبب تيارات قوية وأمواج عاتية عززتها رياح عاصفة".

وأضاف أن أكثر من مئة غطاس اضطروا سابقاً للعمل في ظروف قاسية جداً، وباتوا ينتظرون تراجع حدة الأمواج، كما يتعين عليهم إيجاد سبيل يقودهم إلى حطام العبارة التي ترسو على عمق نحو أربعين مترا.

ويشدد أقرباء المفقودين على سحب مجمل الجثث من حطام العبارة، لكن التيارات القوية في هذا القطاع قد تكون دفعت ببعض الجثث إلى عرض البحر.

وغرقت السفينة سيوول صباح 16 أبريل وعلى متنها 476 شخصاً، بينهم 352 تلميذاً يقومون برحلة مدرسية إلى جزيرة جيجو.