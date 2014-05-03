الجيش اليمني يقتل الشيشاني أبرز قادة القاعدة في أبين

قُتل أبو إسلام الشيشاني، أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة في محافظة أبين، بالإضافة إلى 17 عنصراً آخرين، وذلك خلال العمليات التي يشنها الجيش اليمني ضد القاعدة في المحافظة لليوم السادس على التوالي، اليوم السبت، فيما أُشير إلى مقتل ثلاثة من عناصر الجيش اليمني.

يأتي هذا في وقت يواصل أكثر من 10 آلاف جندي يمني هجوماً على مواقع القاعدة في محافظتي أبين وشبوة، في خطوة تهدف إلى إنهاء تواجد القاعدة في هذه المنطقة. ويأتي الهجوم الجديد بعد 10 أيام على مجموعة هجمات لطائرات بلا طيار أميركية والجيش اليمني على قواعد ومعسكرات تدريب للقاعدة في هذه المناطق، أدت إلى مقتل حوالي ستين من عناصرها.

وفيما يواصل الجيش اليمني الضغط على جبهتي المحفد واحور، نقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "مسلحي القاعدة تكبدوا خسائر كبيرة جراء ذلك القصف المركز على مواقعهم، وأن هناك قتلى وجرحى في صفوفهم.

إلى ذلك، أكد عسكريون أن الجيش تقدم نحو 15 كيلو متراً باتجاه عزان، معقل القاعدة في شبوة، وأن قوات الجيش تمركزت على التلال المحيطة بوادي ضيقة، أهم معقل للقاعدة في المنطقة.

كما كشف المصدر العسكري اليمني أنه تم إلقاء القبض على العشرات من عناصر القاعدة، بينهم أجانب، وهم يحاولون الهروب، مشيراً إلى أن هذه العمليات تعد النقلة الأخيرة للسيطرة على مواقع القاعدة في هذه المناطق.

وكان تنظيم القاعدة كثف في الأشهر الفائتة الهجمات الكبيرة في البلاد، مستهدفاً العديد من المراكز الأمنية ومقرات الجيش اليمني، مستغلاً ضعف السلطة المركزية اليمنية.