كيري يرفض بحث الوضع في أوكرانيا مع لافروف

ألغى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مباحثات هاتفية كانت مقررة الجمعة مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حيث كان هذا الأخير يرغب خلالها في بحث الوضع في أوكرانيا، بحسب ما نقلت الوكالات الروسية عن مصدر دبلوماسي روسي ندد بسلوك غير مسؤول.

وقال المصدر: "إن المباحثات كانت ستتطرق للوضع في سوريا، لكن لافروف طلب إضافة الوضع في أوكرانيا إلى جدول المباحثات، فأجلت واشنطن على الفور المباحثات الهاتفية حتى صباح السبت على الأقل".

وأضاف "إن مثل هذه المقاربة تشهد على أن زملاءنا الأميركيين ليسوا مهتمين بالبحث عن حل لهذا الوضع المتفجر الذي يمكن أن تكون له عواقب غير متوقعة، ويخدم أساليب سلطات نظام كييف".

وتابع "إن هذا يظهر أن الولايات المتحدة ليست مستعدة، وليست لديها أي رغبة في العمل جدياً بهدف التوصل إلى حل لهذه الأزمة الحادة، ولا يمكن وصف هذا التراخي سوى بأنه غير مسؤول بالمرة".